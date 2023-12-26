Кабмин Азербайджана выделил 300 га земли в Гарадагском районе Баку под строительство СЭС

Кабинет министров Азербайджана выделил свыше 300 га земли в поселке Пирсаат Гарадагского района Баку под строительство солнечной электростанции (СЭС). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, во вторник документ опубликован на сайте правительства. Согласно документу, 300,77 га земли из государственного резервного фонда, расположенной на территории поселка Пирсаат, определены как зона возобновляемых источников энергии для строительства СЭС. Минэнерго Азербайджана предписано выбрать производителя электроэнергии, Госкомитету по архитектуре и градостроительства - выдать разрешение на строительство СЭС. Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».