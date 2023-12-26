Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8737 RUR   0.0186 GBR   2.1604 TRY   0.0581

Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 73.56 -0.33 Brent 79.07 -0.32

Здравоохранение 26.12.2023 22:23

Bristol Myers покупает разработчика радиоактивных противораковых препаратов RayzeBio за $4,1 млрд

Американский производитель лекарственных препаратов Bristol Myers Squibb достиг соглашения о покупке разработчика радиоактивных фармпрепаратов RayzeBio Inc. за $4,1 млрд, говорится в пресс-релизе Bristol Myers.

Компания выплатит по $62,5 за каждую акцию RayzeBio в обращении. Без учета денежных средств последней сумма транзакции составит $3,6 млрд.

Сделка, закрытие которой ожидается в первом полугодии 2024 года, будет профинансирована преимущественно за счет новых заемных средств и позволит Bristol Myers расширить портфель противораковых препаратов.

Акции RayzeBio дорожают в ходе предварительных торгов во вторник почти вдвое, до $60,6 за штуку. Бумаги Bristol Myers растут в цене на 0,1%.

На минувшей неделе стало известно, что Bristol Myers договорилась о покупке конкурирующей Karuna Therapeutics Inc. за $12,7 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ФАРМАЦЕВТИКА, КОМПАНИИ, СДЕЛКА


Похожие новости


Pfizer покупает производителя лекарств от рака Seagen за $43 млрд

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az