Bristol Myers покупает разработчика радиоактивных противораковых препаратов RayzeBio за $4,1 млрд

Американский производитель лекарственных препаратов Bristol Myers Squibb достиг соглашения о покупке разработчика радиоактивных фармпрепаратов RayzeBio Inc. за $4,1 млрд, говорится в пресс-релизе Bristol Myers.
Компания выплатит по $62,5 за каждую акцию RayzeBio в обращении. Без учета денежных средств последней сумма транзакции составит $3,6 млрд.
Сделка, закрытие которой ожидается в первом полугодии 2024 года, будет профинансирована преимущественно за счет новых заемных средств и позволит Bristol Myers расширить портфель противораковых препаратов.
Акции RayzeBio дорожают в ходе предварительных торгов во вторник почти вдвое, до $60,6 за штуку. Бумаги Bristol Myers растут в цене на 0,1%.
На минувшей неделе стало известно, что Bristol Myers договорилась о покупке конкурирующей Karuna Therapeutics Inc. за $12,7 млрд.
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