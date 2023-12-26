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Инфраструктура и тендеры 26.12.2023 18:09

Строительство нового админздания Бакинского суда по тяжким преступлениям обойдется почти в 22 млн манатов

Министерство юстиции Азербайджана направит около 22 млн манатов на строительство нового админздания Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение работ объявлено ЗАО «Euroline» (стоимость предложения – 21,65 млн манатов).

Работы по строительству административного здания суда должны быть выполнены в течение 15 месяцев.

Р.Керимов

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Тэги: СУД, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕНДЕР


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