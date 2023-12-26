Строительство нового админздания Бакинского суда по тяжким преступлениям обойдется почти в 22 млн манатов

Министерство юстиции Азербайджана направит около 22 млн манатов на строительство нового админздания Бакинского суда по тяжким преступлениям. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение работ объявлено ЗАО «Euroline» (стоимость предложения – 21,65 млн манатов). Работы по строительству административного здания суда должны быть выполнены в течение 15 месяцев. Р.Керимов

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