Строительство нового админздания Бакинского суда по тяжким преступлениям обойдется почти в 22 млн манатов

Министерство юстиции Азербайджана направит около 22 млн манатов на строительство нового админздания Бакинского суда по тяжким преступлениям.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение работ объявлено ЗАО «Euroline» (стоимость предложения – 21,65 млн манатов).
Работы по строительству административного здания суда должны быть выполнены в течение 15 месяцев.
Р.Керимов
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