Лукашенко планирует визит в Азербайджан

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко на встрече во вторник в Санкт-Петербурге обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе предстоящий визит белорусского лидера в Азербайджан.

«Что касается экономики, то президенты договорились, что ответственные лица из межправительственной комиссии и правительств двух стран выработают план мероприятий совместной работы на предстоящие годы. В том числе совместные кооперационные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и ВПК», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Президент Азербайджана подтвердил предложение Беларуси принять участие в модернизации и строительстве инфраструктурных объектов в Карабахе.

«Лидеры обсудили и международную повестку - азербайджанский лидер подробным образом проинформировал белорусского коллегу о ситуации на Южном Кавказе», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов