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Американские чиновники обсудили с израильским министром вопрос снижения интенсивности боевых действий в секторе Газе

Снижение интенсивности действий армии Израиля в секторе Газа и другая фаза операции против ХАМАС были в центре внимания переговоров в Вашингтоне госсекретаря США Энтони Блинкена, советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером, сообщил СNN.

Встреча чиновников в Белом доме продолжалась порядка четырех часов.

Как сообщил телеканалу представитель Белого дома, стороны обсуждали вопросы "перехода к другой фазе войны", что предусматривает, в частности, "максимальное сосредоточение внимания на важных объектах ХАМАС".

Стороны также затронули проблемы улучшения гуманитарной ситуации и минимизации ущерба гражданскому населению в ходе боевых действий, освобождения заложников, остающихся у ХАМАС, а также уделили внимание "планированию постконфликтной ситуации в Газе", информирует CNN.

Телеканал напоминает, что официальные лица США добивались, чтобы Израиль "отошел от войны высокой интенсивности, которую он ведет в Газе уже почти три месяца, ее жертвами в секторе стали уже более 20 тыс. человек".

На прошлой неделе Белый дом сообщил журналистам, что Израиль заверил США, что перейдет к операциям меньшей интенсивности, хотя конкретные сроки не назывались.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ВСТРЕЧА


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