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СНГ 27.12.2023 11:24

Бердымухамедов договорился с турецкими бизнесменами о сотрудничестве в оборонной промышленности

Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился во вторник с руководителями турецких оборонных компаний Baykar Лютфю Халуком Байрактаром и BMC Otomotiv Фуатом Тосялы, сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

В ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего развития сотрудничества в области обороны. На встрече рассмотрены предложения турецких компаний в сфере оборонной промышленности, достигнуты соответствующие соглашения в этом направлении, отмечает издание.

Согласно сообщению, Байрактар и Тосялы в ходе встречи подчеркнули, что поставки в Туркменистан продукции турецких оборонных компаний станут достойным вкладом в дальнейшее укрепление партнёрских отношений.

В завершение встречи Бердымухамедов и турецкие бизнесмены выразили уверенность в дальнейшем укреплении обоюдовыгодного сотрудничества, сообщает газета.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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