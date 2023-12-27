Бердымухамедов договорился с турецкими бизнесменами о сотрудничестве в оборонной промышленности

Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился во вторник с руководителями турецких оборонных компаний Baykar Лютфю Халуком Байрактаром и BMC Otomotiv Фуатом Тосялы, сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

В ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего развития сотрудничества в области обороны. На встрече рассмотрены предложения турецких компаний в сфере оборонной промышленности, достигнуты соответствующие соглашения в этом направлении, отмечает издание.

Согласно сообщению, Байрактар и Тосялы в ходе встречи подчеркнули, что поставки в Туркменистан продукции турецких оборонных компаний станут достойным вкладом в дальнейшее укрепление партнёрских отношений.

В завершение встречи Бердымухамедов и турецкие бизнесмены выразили уверенность в дальнейшем укреплении обоюдовыгодного сотрудничества, сообщает газета.