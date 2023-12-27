АЖД вводит дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа-Баку в связи с новогодними праздниками

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) увеличивает число рейсов по маршруту Баку–Агстафа-Баку в связи с новогодними каникулами.

«В связи с новогодним праздниками и ростом спроса у пассажиров вводятся три дополнительных рейса на маршруте Баку–Агстафа-Баку. При этом, из Баку в Агстафу 31 декабря поезд направится в 16:00 без обратного, 3-го января – в 07:50, в обратном направлении - в 16:30», -говорится в сообщении общества.

Кроме того, ежедневно поезда будут курсировать по традиционному графику, 31 декабря, 1-2 и 5-6 января - с дополнительными рейсами.

Н.Аббасова