АИК подписал соглашение на восстановление 5 малых ГЭС в Восточном Зангезуре

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) подписала соглашение с двумя компаниями на восстановление пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачинском районах (Восточно-Зангезурский экономический район), сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«Сегодня АИК и группа компаний «Demirören Yatırım Holding A.Ş.» (Турция) и ООО «Arges Enerji Team» (Азербайджан) подписали соглашение о совместном участии. Реализуемый в рамках государственно-частного партнерства проект будет способствовать открытию новых рабочих мест, ускорению возвращения населения в регион, обеспечению устойчивого экономического развития на освобожденных от оккупации территориях и освоению нового опыта и навыков в сфере возобновляемых источников энергии», - написал Джаббаров на платформе Х.
Министр подчеркнул, что Азербайджан нацелен на обеспечение до 2030 года производства 30% электроэнергии за счет возобновляемых источников и сокращение эмиссии парниковых газов, и этот проект является очередным шагом в рамках создания зоны «зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях.
Б.Рустамбеков
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