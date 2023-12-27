Таджикистан продлил договор о подаче электроэнергии в Афганистан на 2024г

Национальная энергетическая компания Таджикистана "Барки Точик" продолжит поставки электроэнергии в Афганистан в 2024 году, соответствующий договор подписан в среду, сообщает национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).
"Документ подписали председатель ОАХК "Барки Точик" Махмадумар Асозода и исполнительный директор DABS мулла Мухаммад Ханиф Хамза на встрече в Турции", - говорится в сообщении.
"Стороны обсудили возможность продления новой линии электропередачи 500 кВ из Таджикистана в Афганистан. Таджикистан выражает заинтересованность в продлении ЛЭП. Кроме того, руководство DABS обратилось к Таджикистану с просьбой о сотрудничестве в возобновлении, координации и реализации проекта "Casa-1000", - сообщает пресс-центр афганской компании в социальной сети.
Таджикская сторона пока не комментировала сообщение.
В начале декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с главой группы Всемирного банка Аджаем Бангой заявил, что необходимо возобновить региональный проект ЛЭП "Casa-1000", соединяющего энергетический рынок Центральной и Южной Азии через Афганистан.
"Casa-1000" - проект строительства объектов выработки электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, который обеспечит передачу 1300 МВт избыточной электроэнергии из стран Центральной Азии на рынки электроэнергии с высоким спросом в странах Южной Азии.
Общая система передачи электроэнергии, соединяющая четыре страны, позволит Таджикистану и Киргизии продавать экологически чистую гидроэлектроэнергию в летнее время Афганистану и Пакистану.
Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже
Алиев утвердил новый состав Межведомственной комиссии по охране гостайны
MIDA направит 8,5 млн манатов на капремонт 15 многоквартирных жилых домов в Ходжалы
Мировой рынок ПК вырастет на 8% в 2024г на фоне интеграции с ИИ - Canalys
MIDA направит 7,8 млн манатов на строительство школы в ЖК в бакинском поселке Бинагади
ГАТ ожидает рост в 2026г турпотока в Азербайджан до 4 млн человек
ГААД получит 1,4 млн манатов на капремонт автодороги в Гейчайском районе
Алиев заложил фундаменты ряда сел Агдамского района
Американцы вернули 14,5% купленных товаров в 2023 году
Турция ждет от США выполнения обещаний по продаже F-16 - глава МИД
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Владельцы Visa NeoKart заработают 24% КЭШБЭК во всех маркетах!
В Бакинской высшей школе нефти прошла информационная сессия по устойчивому развитию
AccessBank и BlueOrchard: новый этап развития с кредитом на $10 млн для поддержки малого бизнеса в Азербайджане
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности