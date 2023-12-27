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ТЭК 27.12.2023 19:24

Таджикистан продлил договор о подаче электроэнергии в Афганистан на 2024г

Национальная энергетическая компания Таджикистана "Барки Точик" продолжит поставки электроэнергии в Афганистан в 2024 году, соответствующий договор подписан в среду, сообщает национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

"Документ подписали председатель ОАХК "Барки Точик" Махмадумар Асозода и исполнительный директор DABS мулла Мухаммад Ханиф Хамза на встрече в Турции", - говорится в сообщении.

"Стороны обсудили возможность продления новой линии электропередачи 500 кВ из Таджикистана в Афганистан. Таджикистан выражает заинтересованность в продлении ЛЭП. Кроме того, руководство DABS обратилось к Таджикистану с просьбой о сотрудничестве в возобновлении, координации и реализации проекта "Casa-1000", - сообщает пресс-центр афганской компании в социальной сети.

Таджикская сторона пока не комментировала сообщение.

В начале декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с главой группы Всемирного банка Аджаем Бангой заявил, что необходимо возобновить региональный проект ЛЭП "Casa-1000", соединяющего энергетический рынок Центральной и Южной Азии через Афганистан.

"Casa-1000" - проект строительства объектов выработки электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, который обеспечит передачу 1300 МВт избыточной электроэнергии из стран Центральной Азии на рынки электроэнергии с высоким спросом в странах Южной Азии.

Общая система передачи электроэнергии, соединяющая четыре страны, позволит Таджикистану и Киргизии продавать экологически чистую гидроэлектроэнергию в летнее время Афганистану и Пакистану.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ЭНЕРГОПОСТАВКИ, ДОГОВОР


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