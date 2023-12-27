Алиев подписал закон о создании Агдеринского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал закон «О создании Агдеринского района Азербайджанской Республики».

Согласно документу, территория Агдеринского района, упраздненного как административно-территориальная единица в 1992 году и разделенного между Кяльбаджарским, Тертерским и Агдамским районами, организуется в прежнем порядке.

В связи с этим, поселок Суговушан вновь включен в состав Агдеринского района, а центром района станет город Агдере.

В административную территорию Агдеринского района передается 735,84 кв. км территории Кяльбаджарского района, 851,25 кв. км Тертерского района и 73,74 кв. км Агдамского района.

Кабинету министров Азербайджана поручено в месячный срок осуществить мероприятия по выделению средств и административного здания для обеспечения деятельности Исполнительной власти Агдеринского района и проинформировать об этом главу государства.

Н.Аббасова