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Дальнее зарубежье 28.12.2023 01:03

Запуск новой японской ракеты H3 запланирован на февраль 2024 года

Запуск новой японской ракеты-носителя H3, предыдущий старт которой окончился аварией, запланирован на 15 февраля 2024 года, сообщает телеканал NHK.

Впервые ракета этой серии была запущена в марте этого года, однако старт окончился аварией - в ходе запуска у ракеты не включился двигатель второй ступени, и на неё был передан сигнал о самоуничтожении.

"Касательно новой основной ракеты H3, которую не смогли запустить в марте 2023 года, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует осуществить второй запуск с космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима 15 февраля 2024 года", - говорится в сообщении телеканала.

По данным NHK, ракета должна будет вывести на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли.

H3 - основная ракета-носитель Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она заменила в этом качестве ракету H2A. По информации JAXA, H3 может выводить полезную нагрузку массой более четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Это в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую была способна выводить ракета H2A.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОСМОС, РАКЕТА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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