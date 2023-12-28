Запуск новой японской ракеты H3 запланирован на февраль 2024 года

Запуск новой японской ракеты-носителя H3, предыдущий старт которой окончился аварией, запланирован на 15 февраля 2024 года, сообщает телеканал NHK.
Впервые ракета этой серии была запущена в марте этого года, однако старт окончился аварией - в ходе запуска у ракеты не включился двигатель второй ступени, и на неё был передан сигнал о самоуничтожении.
"Касательно новой основной ракеты H3, которую не смогли запустить в марте 2023 года, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует осуществить второй запуск с космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима 15 февраля 2024 года", - говорится в сообщении телеканала.
По данным NHK, ракета должна будет вывести на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли.
H3 - основная ракета-носитель Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она заменила в этом качестве ракету H2A. По информации JAXA, H3 может выводить полезную нагрузку массой более четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Это в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую была способна выводить ракета H2A.
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