Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8888 RUR   0.0187 GBR   2.1775 TRY   0.0578

Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 74.11 -1.46 Brent 79.65 -1.42

Внешняя политика 28.12.2023 12:35

Вопрос анклавов будет решаться в процессе делимитации и демаркации между Азербайджаном и Арменией – глава Центра

Председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев на пресс-конференции в четверг заявил, что некоторые вопросы, которые препятствовали подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, уже решены.

«Целью Азербайджана является мирное соглашение с Арменией, мы очень близки к нему», - сказал Шафиев.

При этом он подчеркнул, что вопрос делимитации и демаркации границ не будет включен в мирный договор, так как этот процесс очень длительный.

Шафиев подчеркнул, что вопрос анклавов будет решаться в процессе делимитации и демаркации между Азербайджаном и Арменией.

Глава Центра, слова которого приводят азербайджанские СМИ, добавил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, в частности, на Зангезур. При этом он считает, что вопрос прокладки железной дороги в Нахчыван через армянскую территорию Армении связан с позицией Еревана по вопросу контроля над ней. «Это больше российско-армянский вопрос, нежели азербайджано-армянский», - добавил Шафиев.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШАФИЕВ, АРМЕНИЯ, МИР, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Шафиев: ход событий 2022 года показал, что мирный процесс между Баку и Ереваном может быть сорван

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az