Председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев на пресс-конференции в четверг заявил, что некоторые вопросы, которые препятствовали подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, уже решены.

«Целью Азербайджана является мирное соглашение с Арменией, мы очень близки к нему», - сказал Шафиев.

При этом он подчеркнул, что вопрос делимитации и демаркации границ не будет включен в мирный договор, так как этот процесс очень длительный.

Шафиев подчеркнул, что вопрос анклавов будет решаться в процессе делимитации и демаркации между Азербайджаном и Арменией.

Глава Центра, слова которого приводят азербайджанские СМИ, добавил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, в частности, на Зангезур. При этом он считает, что вопрос прокладки железной дороги в Нахчыван через армянскую территорию Армении связан с позицией Еревана по вопросу контроля над ней. «Это больше российско-армянский вопрос, нежели азербайджано-армянский», - добавил Шафиев.

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