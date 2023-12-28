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Внутренняя политика 28.12.2023 14:03

Налоговая служба Азербайджана оптимизировала свою структуру

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана провела структурную оптимизацию.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе, изменения в структуре ведомства направлены на увеличение положительной динамики налоговых поступлений, формирования налоговой экосистемы на освобожденных территориях, обеспечение доступа к налоговым услугам граждан и бизнес субъектов на этих территориях и осуществляющих там деятельность, а также в целом совершенствование налоговой системы.

Основными изменения в рамках реформ являются:

На освобожденных от оккупации территориях учреждены налоговые органы - созданы Карабахское территориальное главное налоговое управление и Восточно-Зангезурская территориальное налоговое управление.

Основная цель создания данных управлений - способствовать реинтеграции освобожденных территорий в экономику страны и ускорению Великого возвращения, адаптация налогового администрирования к общей модели управления, а также обеспечение доступности налоговых услуг.

Кроме этого, создан Головной офис службы налогового омбудсмена. Целью этого является принятие превентивных мер по защите прав налогоплательщиков и повышение эффективности в этой сфере. Создание данной структуры направлено на оказание дополнительной поддержки предпринимателям в решении возникших вопросов.

Помимо этого, создано Главное управление налоговыми рисками. Основной целью создания управления является предварительный анализ налоговых рисков и создание механизма принятия соответствующих мер. Это позволит экономить время налогоплательщиков, направить ресурсы налоговых органов на налогоплательщиков с более высоким потенциалом риска, оптимизировать распределение ресурсов.

Кроме этого, в рамках оптимизации некоторые функции налоговых органов централизованы. В частности, на базе Главного управления по работе с малым бизнесом по городу Баку создано Главное управление организации учета и оперативного налогового контроля по городу Баку. В результате указанного изменения создан налоговый орган, который будет осуществлять единую учетную деятельность и оперативный контроль по городу Баку.

Помимо того, функции 4 территориальных налоговых органов по выездным и камеральным налоговым проверкам, по камеральным налоговым проверкам Главного управления по работе с малыми предпринимателями в Баку объединены с соответствующими функциями Главного управления локальных доходов города Баку. Данные изменения позволят внедрить единый подход в сфере выездных и камеральных проверок, повысить их эффективность.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, СТРУКТУРА, ИЗМЕНЕНИЯ

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