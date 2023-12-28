Наблюдательный совет SOCAR одобрил создание компании «SOCAR Green»

Наблюдательный совет (НС) компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) на очередном заседании одобрил учреждение ООО «SOCAR Green».
«На заседании Наблюдательного совета, прошедшего под председательством министра экономики Микаила Джаббарова в четверг, в целях развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане, а также достижения целей SOCAR по декарбонизации одобрено создание компании «SOCAR Green», - говорится в информации SOCAR.
НС также презентовали ход реализации «Новой операционной модели». Эта операционная модель, примененная для достижения поставленных стратегических целей, за короткий период времени внесла важный вклад в совершенствование процессов корпоративного управления SOCAR, устойчивости бизнеса и вывода корпоративной культуры на новый этап развития.
На заседании НС также были обсуждены показатели деятельности SOCAR за 9 месяцев 2023 года, работа, проделанная для освоения нефтегазовых месторождений, предпринимаемые шаги для декарбонизации, а также обсужден бюджет компании на 2024 год.
Б.Рустамбеков
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