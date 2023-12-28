Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8888 RUR   0.0187 GBR   2.1775 TRY   0.0578

Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 74.11 -1.46 Brent 79.65 -1.42

ТЭК 28.12.2023 14:48

Наблюдательный совет SOCAR одобрил создание компании «SOCAR Green»

Наблюдательный совет (НС) компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) на очередном заседании одобрил учреждение ООО «SOCAR Green».

«На заседании Наблюдательного совета, прошедшего под председательством министра экономики Микаила Джаббарова в четверг, в целях развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане, а также достижения целей SOCAR по декарбонизации одобрено создание компании «SOCAR Green», - говорится в информации SOCAR.

НС также презентовали ход реализации «Новой операционной модели». Эта операционная модель, примененная для достижения поставленных стратегических целей, за короткий период времени внесла важный вклад в совершенствование процессов корпоративного управления SOCAR, устойчивости бизнеса и вывода корпоративной культуры на новый этап развития.

На заседании НС также были обсуждены показатели деятельности SOCAR за 9 месяцев 2023 года, работа, проделанная для освоения нефтегазовых месторождений, предпринимаемые шаги для декарбонизации, а также обсужден бюджет компании на 2024 год.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НС, SOCAR, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Советник министра экономики включен в состав НС SOCAR НС SOCAR обсудил инвестиционную стратегию компании в сфере ВИЭ НС SOCAR обсудил финансовый план на 2021 год

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az