Турецкие военные сообщают о «нейтрализации» более 2,2 тыс. бойцов курдских формирований в Ираке и Сирии за 2023 год

Турецкой армии удалось в течение уходящего года нейтрализовать 2 201 бойца курдских военизированных формирований на севере Ирака и на севере Сирии, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на данные министерства обороны Турции.
Под термином "нейтрализованные" турецкая сторона имеет в виду убитых, раненых и захваченных в плен бойцов-курдов, поясняет ЭФЭ.
Турция считает курдские формирования, действующие близ ее границ в Сирии и Ираке, террористическими группировками и регулярно проводит против них операции.
Срок пребывания российских миротворцев в Карабахе регулируется заявлением от ноября 2020 года – глава МИД Азербайджана
Азербайджан планирует в 2024г открыть посольство в Таиланде и Омане - Байрамов
Баку будет вести переговоры с ЕС по соглашению о стратегическом партнерстве до тех пор, пока не будут учтены все интересы Азербайджана – глава МИД Азербайджана
Eni начала поставку газа на первый плавучий СПГ завод в Конго в рамках проекта с ЛУКОЙЛом
Экспорт смартфонов из стран ЕС в Азербайджан приблизился к 80 млн евро
SOCAR-ın strukturunda “SOCAR Green” MMC şirkəti təsis edilib
AMADA в 2023 году приняла решение о санкциях за 7 нарушений антидопинговых правил
Apple возобновляет продажи двух моделей «умных» часов, приостановленные ранее по решению ITC
Мировой рынок ПК вырастет на 8% в 2024г на фоне интеграции с ИИ - Canalys
ГААД получит 1,2 млн манатов на капремонт автодороги в Гусарском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на капремонт автодороги в Гейчайском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Владельцы Visa NeoKart заработают 24% КЭШБЭК во всех маркетах!
В Бакинской высшей школе нефти прошла информационная сессия по устойчивому развитию
AccessBank и BlueOrchard: новый этап развития с кредитом на $10 млн для поддержки малого бизнеса в Азербайджане
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности