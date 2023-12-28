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Регион 28.12.2023 17:03

Турецкие военные сообщают о «нейтрализации» более 2,2 тыс. бойцов курдских формирований в Ираке и Сирии за 2023 год

Турецкой армии удалось в течение уходящего года нейтрализовать 2 201 бойца курдских военизированных формирований на севере Ирака и на севере Сирии, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на данные министерства обороны Турции.

Под термином "нейтрализованные" турецкая сторона имеет в виду убитых, раненых и захваченных в плен бойцов-курдов, поясняет ЭФЭ.

Турция считает курдские формирования, действующие близ ее границ в Сирии и Ираке, террористическими группировками и регулярно проводит против них операции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДЫ, ОПЕРАЦИИ


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