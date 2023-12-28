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Внешняя политика 28.12.2023 17:34

Азербайджан планирует в 2024г открыть посольство в Таиланде и Омане - Байрамов

Официальный Баку в 2024 году планирует открытие посольства в Таиланде, заявил глава МИД Джейхун Байрамов.

«В следующем году планируется открытие новых дипмиссий Азербайджана за рубежом, и работа в этом направлении продолжается. В частности, планируется открытие посольства Азербайджана в Таиланде», - сказал Байрамов на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам 2023 года.

По его словам, также в ближайшие месяцы начнут функционировать дипмиссии Азербайджана в Омане и Афганистане.

Байрамов подчеркнул, что на конец 2023 года дипмиссии Азербайджана действуют 90 странах.

Глава МИД добавил, что в текущем году были назначены новые главы дипмиссий Азербайджана в 14 странах.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, ДИПМИССИИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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