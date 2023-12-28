Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8888 RUR   0.0187 GBR   2.1775 TRY   0.0578

Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 74.11 -1.46 Brent 79.65 -1.42

ТЭК 28.12.2023 19:36

Турция в октябре сохранила импорт нефти на уровне близком к 3 млн тонн

Турция в октябре импортировала 2,94 млн тонн нефти, что всего на 0,6% меньше, чем в сентябре, но на 2% больше аналогичного месяца прошлого года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Импорт нефти из России вырос в 1,8 раза, до 1,1 млн тонн. Другие же крупные экспортеры, напротив, заметно снизили поставки: Ирак - на 24%, до 866 тыс. тонн, Казахстан - на 26%, до 554 тыс. тонн, Саудовская Аравия - на 5,6%, до 138 тыс. тонн.

Всего за первые десять месяцев 2023 года было импортировано 25,53 млн тонн нефти, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт дизтоплива в Турцию в октябре составил 926 тыс. тонн, что на 8,4% меньше, чем в сентябре, но на 7,4% больше результата октября 2022-го. На Россию пришлось 716 тыс. тонн (снижение на 17,1% м/м), на Индию - 130 тыс. тонн (рост в 2,4 раза м/м), на Грецию - 39 тыс. тонн (рост на 22,6% м/м).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ, ОКТЯБРЬ


Похожие новости


Турция в августе увеличила импорт нефти на 18% к июлю, сократила закупки дизтоплива на аналогичную величину Нефтепровод между Ираком и Турцией начнёт поставки 0,5 млн б/с на этой неделе Ирак и Турция не пришли к соглашению об экспорте нефти из Иракского Курдистана Запасы крупнейшего нефтяного месторождения на суше Турции оцениваются в 1 млрд барр. Турция в феврале снизила импорт нефти на 13% к январю Ирак просит суд США привести в исполнение взыскание с Турции $1,5 млрд за экспорт нефти из Курдистана Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака после решения международного суда Грузоотправители нефти, транспортируемой по БТД, осведомлены о форс-мажорных обстоятельствах с отгрузкой в Джейхане - BP Эрдоган: Турция открыла нефтяное месторождение на северо-востоке страны Почти все застрявшие у берегов Турции танкеры не перевозят нефть из РФ - Белый дом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az