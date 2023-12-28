Турция в октябре сохранила импорт нефти на уровне близком к 3 млн тонн

Турция в октябре импортировала 2,94 млн тонн нефти, что всего на 0,6% меньше, чем в сентябре, но на 2% больше аналогичного месяца прошлого года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).
Импорт нефти из России вырос в 1,8 раза, до 1,1 млн тонн. Другие же крупные экспортеры, напротив, заметно снизили поставки: Ирак - на 24%, до 866 тыс. тонн, Казахстан - на 26%, до 554 тыс. тонн, Саудовская Аравия - на 5,6%, до 138 тыс. тонн.
Всего за первые десять месяцев 2023 года было импортировано 25,53 млн тонн нефти, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Импорт дизтоплива в Турцию в октябре составил 926 тыс. тонн, что на 8,4% меньше, чем в сентябре, но на 7,4% больше результата октября 2022-го. На Россию пришлось 716 тыс. тонн (снижение на 17,1% м/м), на Индию - 130 тыс. тонн (рост в 2,4 раза м/м), на Грецию - 39 тыс. тонн (рост на 22,6% м/м).
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