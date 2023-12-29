Стимулы ЦБ, зеленое топливо и рост ВВП

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) намерен продолжить корректировку мер поддержки экономики и стимулировать стабильный рост цен, говорится в сообщении по итогам ежеквартального заседания комитета ЦБ по денежно-кредитной политике.
Китайский центробанк намерен проводить эффективную и точную политику с упором на контр- и кросс-циклические корректировки для расширения внутреннего спроса и укрепления доверия к экономике, отмечается в документе.
Кроме того, регулятор планирует стабилизировать ожидания в плане валютных курсов и внимательно отслеживать риски их чрезмерного отклонения в ту или иную сторону.
Китай намерен к 2025 году контролировать более половины мирового рынка судов, работающих на экологичных видах топлива, включая сжиженный природный газ (СПГ) и метанол, говорится в сообщении министерства промышленности и информатизации КНР.
Китай должен "внедрять инновационные проекты для повышения эффективности судовых двигателей на традиционном топливе и сжиженном газе, а также неуклонно расширять масштабы применения двигателей на СПГ", отмечается в плане развития судостроительной отрасли на 2024-2030 годы.
Ключевые предприятия отрасли достигли значительных результатов в сокращении выбросов углекислого газа, при этом потребление ими электроэнергии в расчете на единицу произведенной продукции снизилось на 13,5% по сравнению с уровнем 2020 года.
Темпы роста экономики Китая могут недотянуть до целевых 5% в 2023 году и составят 4-5% из-за недостаточного спроса, полагает бывший замглавы Исследовательского центра при Госсовете КНР (State Council`s Development Research Center) Чжан Цзюнько.
Китайскому рынку недвижимости будет трудно восстановиться без внедрения новой модели развития экономики страны, а это окажет давление на инвестиции в основные активы, цитирует эксперта 21st Century Business Herald. Для восстановления потребительского спроса, в свою очередь, потребуется постепенное улучшение ситуации в экономике в целом и на рынке труда в частности, считает он.
Властям нужно повысить эффективность стимулирующих мер, активизировать реформы и двигаться по пути создания единого рынка городского и сельского строительства, отметил Чжан Цзюнько.
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