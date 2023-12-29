Сделка по покупке SOCAR активов Equinor в Азербайджане может составить $600-700 млн - источник

Стоимость сделки по продаже норвежской компанией Equinor активов в Азербайджане компании SOCAR могла составить $600-700 млн, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на нефтегазовом рынке.
«Недавнее приобретение SOCAR долей Equinor в проектах разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), месторождения Карабах и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) может варьироваться в пределах $600-700 млн», - отмечает источник.
По его словам, такая оценка основана на сравнении стоимости покупки венгерской компанией MOL долей американской Chevron в проектах АЧГ (9,57%), нефтепровода БТД (8,9%) за $1,57 млрд в 2019 году, с вычетом суммарной добычи нефти на блоке АЧГ за последние 5 лет (110 млн тонн, или 820 млн баррелей - ИФ) и при консервативной оценке средней цены на нефть в $60 за баррель в экономическом моделировании сделки.
Источник напомнил, что при подписании обновленного соглашения о разделе продукции по АЧГ в сентябре 2017 года, компания bp (оператор проекта - ИФ) оценила оставшиеся извлекаемые до конца 2049 года запасы нефти на блоке в 3 млрд барреля.
«C учетом того, что в эту оценку 2Р (Proven+Probable) по западной классификации запасов нефти входят как доказанные (с высокой вероятностью извлечения), так и возможные (со средней вероятностью извлечения), при комбинировании всех параметров и поправок к ним, а также принимая во внимание, что по проекту «Карабах» пока не принято инвестиционное решение, стоимость всей сделки между SOCAR и Equinor могла составить как раз $600-700 млн", - подчеркнул источник.
Как сообщалось, 22 декабря 2023 года в Баку состоялось подписание документов о покупке SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) принадлежащих Equinor долей участия в проектах разработки блока месторождений АЧГ, месторождения Карабах, а также в проекте нефтепровода БТД.
До сделки долевое участие Equinor в проекте АЧГ составляло 7,27%, в проекте БТД - 8,71%, в проекте Карабах - 50%.
Долевое участие SOCAR в этих проектах до подписания документов выглядело следующим образом: в проекте АЧГ - 25%, в проекте БТД - 25%, в проекте "Карабах" - 50%.
Сделка будет завершена при условии соблюдения всех нормативных требований и договорных обязательств.
В ходе встречи также стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с SOCAR в сферах декарбонизации и "зеленой" энергии.
"Equinor находится в процессе реорганизации своего международного нефтегазового бизнеса, и продажа активов в Азербайджане соответствует нашей стратегии по сосредоточению нашего международного портфеля", - говорилось в пресс-релизе норвежской компании.
Н.Аббасова
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