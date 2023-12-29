Азерэнержи в 2024г в Карабахе и В.Зангезуре введет в строй 12 ГЭС

ОАО «Азерэнержи» в 2024 году планирует ввести в эксплуатацию в Карабахе и Восточном Зангезуре 12 гидроэлектростанций (ГЭС).
Как сообщает общество, Азерэнержи в 2023 году начало строительство на освобожденных территориях 9 ГЭС.
«В целом, на этих территориях в настоящее время идет строительство 12 станций, из которых строительство некоторых из них уже завершено. Все эти ГЭС будут вырабатывать чистую «зеленую энергию» и будут введены в эксплуатацию в 2024 году», - подчеркивает общество.
Б.Рустамбеков
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