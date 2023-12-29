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ТЭК 29.12.2023 13:15

Азерэнержи в 2024г в Карабахе и В.Зангезуре введет в строй 12 ГЭС

ОАО «Азерэнержи» в 2024 году планирует ввести в эксплуатацию в Карабахе и Восточном Зангезуре 12 гидроэлектростанций (ГЭС).

Как сообщает общество, Азерэнержи в 2023 году начало строительство на освобожденных территориях 9 ГЭС.

«В целом, на этих территориях в настоящее время идет строительство 12 станций, из которых строительство некоторых из них уже завершено. Все эти ГЭС будут вырабатывать чистую «зеленую энергию» и будут введены в эксплуатацию в 2024 году», - подчеркивает общество.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, КАРАБАХ, ГЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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