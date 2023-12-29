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Дальнее зарубежье 29.12.2023 22:01

Казахстан с 2024г планирует поэтапный отказ от госрегулирования цен на социально-значимые продтовары

Казахстан в 2024 году планирует начать поэтапное ослабление механизма искусственного сдерживания цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции.

Так, к I полугодию 2024 года планируется отказаться от предельных цен на 9 продтоваров (соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйца куриные 1-й категории), по которым наблюдается устойчивое 100%-е казахстанское производство.

К I полугодию 2025 года запланирован полный отказ от предельных цен еще на 10 продтоваров (морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина, мясо кур, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное не менее 72,5% жирности, творог 5-9% жирности, сахарный песок), по которым ожидается импортозамещение на уровне порядка 100%.

"Поэтапный отказ от государственного регулирования цен на СЗПТ позволит уменьшить долю влияния государства на рыночные отношения, что в свою очередь позволит казахстанским производителям стать более конкурентоспособными на рынке", - говорится в сообщении.

В Казахстане на социально значимые продукты питания, куда входят 19 наименований, действует максимальная допустимая торговая надбавка в 15%. Ее превышение является незаконным и наказывается штрафом.

По данным ведомства, после отказа от госрегулирования контроль за торговой надбавкой будет сохранен.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЦЕНЫ, РЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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