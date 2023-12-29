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Дальнее зарубежье 29.12.2023 21:45

Руководство Аргентины сообщило участникам БРИКС о решении не присоединяться к этому объединению

Власти Аргентины официально проинформировали лидеров стран-участниц БРИКС о решении не вступать в это объединение, сообщает в пятницу аргентинская газета "Кларин" со ссылкой на источники в аргентинском правительстве.

"В правительстве направили письма с этой информацией президентам каждой из стран БРИКС, чтобы сделать официальным принятое несколько недель назад решение", - пишет издание.

Пришедший к власти ранее в этом году президент Аргентины Хавьер Милей еще во время предвыборной кампании выступил против присоединения Аргентины к БРИКС. В конце ноября Диана Мондино, которой на тот момент предстояло занять пост главы МИД, заявила, что "Аргентина не вступит в БРИКС", поскольку не может внести взнос для присоединения в Новый банк развития БРИКС. Аргентину наряду с Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ пригласили присоединиться к этому объединению с 1 января 2024 года.

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Тэги: АРГЕНТИНА, БРИКС, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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