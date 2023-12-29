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СНГ 29.12.2023 21:07

Свыше 50 тонн золота находится в хранилищах Кыргызстана с месторождения Кумтор

В хранилищах Кыргызстана находится более 50 тонн золота, добытого на месторождении Кумтор, планируется разработка еще двух участков с запасами свыше 100 тонн золота, сообщил глава пресс-службы президента страны Дайырбек Орунбеков.

"У Кыргызстана сейчас есть более 50 тонн золота с месторождения Кумтор", - написал Орунбеков в соцсетях.

По его словам, в 2022-2023 годах, республика получила $698,6 млн дохода после того, как рудник перешел под государственное управление.

"В течение 28 лет работы Кумтора, когда им управляла иностранная компания, было добыто 410 тонн золота, но ни один грамм не доставался государству. За те годы Кыргызстан получил лишь $100 млн дивидендов. После того, как Кумтор перешел государству, доходы составили $698,6 млн", - сообщил Орунбеков.

По информации администрации президента, в ближайшие годы Кумтор будет разрабатывать новые участки, такие как Джангарт и Тоголок, а также планируется переработка хвостохранилищ, в которых находится более 100 тонн золота.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Кыргызстана в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.

В настоящее время рудник находится под контролем государства.

До 2021 года на руднике ежегодно добывалось 15-17 тонн золота.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЗОЛОТО, КУМТОР, ХРАНИЛИЩЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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