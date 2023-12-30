Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Бизнес и законодательство 30.12.2023 02:41

UnitedHealth продает активы в Бразилии, спишет $7 млрд после закрытия сделки

Американская компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. продает активы в Бразилии частному инвестору.

Как говорится в сообщении UnitedHealth, она рассчитывает завершить продажу в первом полугодии 2024 года. После закрытия сделки компания спишет стоимость активов на сумму $7 млрд, что обусловлено, главным образом, потерями в результате конвертации иностранной валюты, говорится в сообщении.

В компании отмечают, что списания негативно скажутся на ее чистой прибыли в 2024 году. При этом она подтвердила ноябрьский прогноз скорректированной прибыли на предстоящий год на уровне $27,5-28 на акцию.

Акции UnitedHealth прибавляют в цене 0,5% на предварительных торгах в пятницу. В 2023 году их стоимость уменьшилась на 1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, СТРАХОВЩИК, АКТИВЫ, СПИСАНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az