UnitedHealth продает активы в Бразилии, спишет $7 млрд после закрытия сделки

Американская компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. продает активы в Бразилии частному инвестору.

Как говорится в сообщении UnitedHealth, она рассчитывает завершить продажу в первом полугодии 2024 года. После закрытия сделки компания спишет стоимость активов на сумму $7 млрд, что обусловлено, главным образом, потерями в результате конвертации иностранной валюты, говорится в сообщении.

В компании отмечают, что списания негативно скажутся на ее чистой прибыли в 2024 году. При этом она подтвердила ноябрьский прогноз скорректированной прибыли на предстоящий год на уровне $27,5-28 на акцию.

Акции UnitedHealth прибавляют в цене 0,5% на предварительных торгах в пятницу. В 2023 году их стоимость уменьшилась на 1%.