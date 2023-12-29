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Оборона 29.12.2023 17:56

Министерство обороны Азербайджана подвело итоги 2023 года и обсудило планы на 2024 год

В министерстве обороны Азербайджана состоялось заседания по итогам 2023 года.

«В ходе заседания проведен обстоятельный анализ деятельности Азербайджанской Армии в текущем году, до личного состава еще раз были доведены задачи, поставленные перед Армией президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым», - сообщает министерство обороны.

На заседании был отмечен высокий уровень боевой подготовки и морально-психологического состояния военнослужащих. Кроме этого, говорилось о проделанной работе в направлении патриотического воспитания личного состава, всестороннего обеспечения, в том числе комплектования войск профессиональными кадрами.

Также отмечены достижения в результате успешных реформ в Азербайджанской Армии, особо подчеркнута готовность личного состава в любой момент выполнить любую задачу верховного главнокомандующего.

«На заседании, в том числе, обсуждены предстоящие в следующем году меры и планы по организации служебно-боевой деятельности улучшению социально-бытовых условий, повышению знаний и навыков военнослужащих», - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЗАСЕДАНИЕ, ИТОГИ


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