Манат подорожал к евро, стабилен к лире и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 декабря сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 30 декабря ЦБА установил на уровне 1.8766 маната/1EUR (29 декабря - 1.8811 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 декабря сохранил на уровне 0.0188 маната/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 30 декабря ЦБА сохранил на уровне 0.0576 маната/1TRY.

Н.Аббасова