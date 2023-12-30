Госдеп одобрил продажу Израилю артснарядов

Входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области безопасности информировало, что госдепартамент США одобрил срочную продажу Израилю 155-мм артиллерийских снарядов M107 и связанного с ними оборудования на сумму около $147,5 млн.

"Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю развить и поддерживать сильный и готовый к самообороне потенциал. Предлагаемая продажа соответствует этим целям", - говорится в заявлении ведомства.

В сообщениях СМИ на эту тему отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил Конгресс о чрезвычайной ситуации, требующей обойти традиционный срок уведомления Конгресса о зарубежных военных продажах, чтобы ускорить поставку снарядов.

Снаряды будут поставляться из запасов Пентагона.