Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Дальнее зарубежье 30.12.2023 10:28

Госдеп одобрил продажу Израилю артснарядов

Входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области безопасности информировало, что госдепартамент США одобрил срочную продажу Израилю 155-мм артиллерийских снарядов M107 и связанного с ними оборудования на сумму около $147,5 млн.

"Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю развить и поддерживать сильный и готовый к самообороне потенциал. Предлагаемая продажа соответствует этим целям", - говорится в заявлении ведомства.

В сообщениях СМИ на эту тему отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил Конгресс о чрезвычайной ситуации, требующей обойти традиционный срок уведомления Конгресса о зарубежных военных продажах, чтобы ускорить поставку снарядов.

Снаряды будут поставляться из запасов Пентагона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, БОЕПРИПАСЫ


Похожие новости


Министр стратегического планирования Израиля прибудет в Вашингтон для обсуждения следующего этапа войны в Газе Байден сообщил, что в беседе с Нетаньяху не поднимал вопрос о прекращении огня в секторе Газа Все меньше американцев поддерживают военную помощь США Израилю - опрос Байден хочет от Израиля смены тактики в Газе через три недели, более точных ударов Глава Пентагона призывает Иран к деэскалации на Ближнем Востоке Снизить напряженность на границе Израиля и Ливана лучше всего дипломатией - Салливан Палата представителей не будет рассматривать сделанный в спешке документ по южной границе США, помощи Украине и Израилю США настаивают на снижении интенсивности операции Израиля в секторе Газа Американский сенатор настаивает на отказе в помощи Израилю на $10,1 млрд Премьеру Израиля нужно сменить правительство, чтобы решить конфликт с палестинцами - Байден

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az