BDU закупает оборудование и установки на 2,5 млн манатов для газовой котельной

Бакинский государственный университет (BDU) закупает оборудование и установки для газовой котельной, которая будет построена на территории вуза. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», по данным портала госзакупок, поставщиком оборудования и установок выбрано ООО «A.E.S.-TRADİNG». Стоимость контракта составляет 2 млн 498 тыс. 18,7 манат. Р.Ахмедов

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