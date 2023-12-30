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Карабах 30.12.2023 16:01

SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию модульную АЗС в Ханкенди

ЗАО «SOCAR Petroleum» («дочка» SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) ввело в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) модульного типа в городе Ханкенди (Карабахский экономический район - ИФ).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании, на станции установлены две топливораздаточные колонки для заправки бензином марок AИ-95 "Premium", АИ-92 и дизельным топливом. Это позволяет одновременно заправлять два легковых и крупногабаритных автомобиля.

«С учетом потребности в качественном топливе, данная станция модульного типа в скором времени будет заменена стационарной АЗС. С этой целью компанией в ускоренном виде ведутся соответствующие ремонтно-строительные работы», - говорится в сообщении.

По информации SOCAR Petroleum, с учетом данной АЗС, общее число заправочных станций, открытых компанией в Карабахе и Восточном Зангезуре, достигло 8. АЗС под брендом SOCAR действуют в городах Шуша, Агдам, Лачин, Ханкенди, в селе Эйвазлы Губадлинского района, поселке Гадрут Ходжавендского района и в селе Шюкюрбейли Джабраильского района.

В целом, число АЗС под брендом SOCAR в Азербайджане приблизилось к 60-ти.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SOCAR, ХАНКЕНДИ, АЗС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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