SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию модульную АЗС в Ханкенди

ЗАО «SOCAR Petroleum» («дочка» SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) ввело в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) модульного типа в городе Ханкенди (Карабахский экономический район - ИФ).
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании, на станции установлены две топливораздаточные колонки для заправки бензином марок AИ-95 "Premium", АИ-92 и дизельным топливом. Это позволяет одновременно заправлять два легковых и крупногабаритных автомобиля.
«С учетом потребности в качественном топливе, данная станция модульного типа в скором времени будет заменена стационарной АЗС. С этой целью компанией в ускоренном виде ведутся соответствующие ремонтно-строительные работы», - говорится в сообщении.
По информации SOCAR Petroleum, с учетом данной АЗС, общее число заправочных станций, открытых компанией в Карабахе и Восточном Зангезуре, достигло 8. АЗС под брендом SOCAR действуют в городах Шуша, Агдам, Лачин, Ханкенди, в селе Эйвазлы Губадлинского района, поселке Гадрут Ходжавендского района и в селе Шюкюрбейли Джабраильского района.
В целом, число АЗС под брендом SOCAR в Азербайджане приблизилось к 60-ти.
Н.Аббасова
TAIS IKF получил от Минобразования подряд на 14,3 млн манатов
НДЦ Азербайджана утвердил стратегию развития до 2027г
Кабмин Азербайджана утвердил Генплан развития Баку до 2040 года
Иностранцы за 11 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на 2 млрд манатов
В Азербайджане в 2023г семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено 1,5 тыс. квартир и частных домов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Гарибашвили приветствует возвращение в политику Иванишвили и отмечает его уникальную роль для Грузии
Иванишвили возвращается в политику, став почетным председателем правящей партии «Грузинская мечта»
Путин в поздравлении Эрдогану высказался за дальнейшие действия на благо стабильности на евразийском континенте
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы