SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию модульную АЗС в Ханкенди

ЗАО «SOCAR Petroleum» («дочка» SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) ввело в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) модульного типа в городе Ханкенди (Карабахский экономический район - ИФ).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании, на станции установлены две топливораздаточные колонки для заправки бензином марок AИ-95 "Premium", АИ-92 и дизельным топливом. Это позволяет одновременно заправлять два легковых и крупногабаритных автомобиля.

«С учетом потребности в качественном топливе, данная станция модульного типа в скором времени будет заменена стационарной АЗС. С этой целью компанией в ускоренном виде ведутся соответствующие ремонтно-строительные работы», - говорится в сообщении.

По информации SOCAR Petroleum, с учетом данной АЗС, общее число заправочных станций, открытых компанией в Карабахе и Восточном Зангезуре, достигло 8. АЗС под брендом SOCAR действуют в городах Шуша, Агдам, Лачин, Ханкенди, в селе Эйвазлы Губадлинского района, поселке Гадрут Ходжавендского района и в селе Шюкюрбейли Джабраильского района.

В целом, число АЗС под брендом SOCAR в Азербайджане приблизилось к 60-ти.

Н.Аббасова