В Молдове истекает срок действовавшего почти два года режима чрезвычайного положения

В субботу в Молдове истекает срок действия режима чрезвычайного положения, который продолжался почти два года.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил журналистам, что некоторые положения, касающиеся Национальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, уже перенесены парламентом в законодательные акты.
"Это значит, что уже действуют законно, у правительства есть необходимые рычаги для принятия срочных решений без введения чрезвычайного положения. Речь идет об энергетической безопасности или о защите информационного пространства, или о защите рынка зерна, или о "законе Магнитского". Лица, которые находятся под санкциями, будут и дальше испытывать ограничения", - сказал Речан.
Он отметил, что на этой неделе состоялось последнее заседание Национальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, созданной во время чрезвычайного положения.
"Таким образом, её деятельность будет прекращена, она будет созываться по мере необходимости для решения проблем, связанных с непогодой, и другим вопросам", - подчеркнул молдавский премьер.
Отвечая на вопрос о поставках газа с 1 января 2024 года, он подчеркнул, что "созданы существенные запасы для обеспечения потребителей газом".
"Самое главное в нашем разговоре, чтобы был газ, и был наименьший тариф. Когда в прошлом году вопрос стоял, быть газу или нет, тогда ставились по-другому акценты. В этом году мы подготовились, и, соответственно, есть достаточно газа, чтобы мы успешно перешли этот сезон. Мы будем использовать тот газ, который будет по наименьшей цене для потребителей", - подчеркнул премьер.
По его словам, за последние два года многое сделано для того, чтобы укрепить энергетическую независимость и повысить устойчивость страны к кризисам.
Режим ЧП был введен в Молдове 24 февраля 2022 года, затем 10 раз продлевался на 60 дней, один раз на 45 дней и один раз - на 30 дней. За принятие решения о введении режима ЧП 24 февраля, единогласно голосовали все парламентские фракции. При последующих голосованиях по этому вопросу, "за" голосовала только фракция правящей партии "Действие и солидарность", а оппозиция считала, что нет необходимости в чрезвычайном положении. Партия социалистов даже оспаривала решения парламентского большинства в Конституционном суде, но запросы были отклонены.
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