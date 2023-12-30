Байрамов принял двух азербайджанских дипломатов, безосновательно объявленных персонами нон грата во Франции

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже, которых власти Франции 27 декабря безосновательно объявили персонами нон грата.

В информации МИД отмечается, что министр поблагодарил дипломатов за их эффективную дипломатическую деятельность.

МИД подчеркивает, что безосновательное решение французских властей выслать двух азербайджанских дипломатов «стало очередным ударом по двусторонним отношениям Баку и Парижа».

В ведомстве всю ответственность за напряженность в двусторонних отношениях возложили на Францию, которая «занимает предвзятую позицию в отношении Азербайджана» и предпринимает необоснованные шаги.

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