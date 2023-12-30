Байрамов принял двух азербайджанских дипломатов, безосновательно объявленных персонами нон грата во Франции

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже, которых власти Франции 27 декабря безосновательно объявили персонами нон грата.
В информации МИД отмечается, что министр поблагодарил дипломатов за их эффективную дипломатическую деятельность.
МИД подчеркивает, что безосновательное решение французских властей выслать двух азербайджанских дипломатов «стало очередным ударом по двусторонним отношениям Баку и Парижа».
В ведомстве всю ответственность за напряженность в двусторонних отношениях возложили на Францию, которая «занимает предвзятую позицию в отношении Азербайджана» и предпринимает необоснованные шаги.
Отдел новостей
TAIS IKF получил от Минобразования подряд на 14,3 млн манатов
НДЦ Азербайджана утвердил стратегию развития до 2027г
Кабмин Азербайджана утвердил Генплан развития Баку до 2040 года
Иностранцы за 11 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на 2 млрд манатов
В Азербайджане в 2023г семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено 1,5 тыс. квартир и частных домов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Гарибашвили приветствует возвращение в политику Иванишвили и отмечает его уникальную роль для Грузии
Иванишвили возвращается в политику, став почетным председателем правящей партии «Грузинская мечта»
Путин в поздравлении Эрдогану высказался за дальнейшие действия на благо стабильности на евразийском континенте
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы