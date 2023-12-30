Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Японии в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу принял копии верительных грамот нового посла Японии в Баку Кацуи Ватанабе.
Как сообщает МИД Азербайджана, Байрамов и Ватанабе на встрече обменялись мнениями по текущей повестке и перспективам двусторонних отношений, а также по ситуации в регионе.
Стороны также подчеркнули важность активизации политических консультаций и работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
«Кроме этого, стороны отмети наличие хороших перспектив между Баку и Токио по сотрудничеству в сфере «зеленой энергии», транспорта и логистики, высоких технологиях, образовании и др. направлениях», - отмечает МИД.
В ходе встречи Байрамов также проинформировал японского дипломата о мирном процессе между Баку и Ереваном.
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