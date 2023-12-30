Прирост запасов нефти в РФ по итогам 2023г ожидается 470 млн т, по газу - 630 млрд куб. м

Ожидаемый по итогам 2023 года прирост запасов нефти в России - 470 млн тонн при прогнозном уровне добычи 527 млн тонн, сообщают Роснедра.
Прирост запасов газа ожидается на уровне 630 млрд кубометров при прогнозном уровне добычи 642 млрд кубометров.
Отмечается, что в уходящем году открыто 43 месторождения углеводородов с суммарными запасами 43 млн тонн нефти и 145 млрд кубометров газа.
Также Роснедра сообщают, что суммарные извлекаемые запасы в Арктике составляют около 9 млрд тонн нефти, 51 трлн кубометров природного газа и 2,5 млрд тонн конденсата. "При этом в нераспределенном фонде недр находится всего 4% запасов нефти и 2% запасов природного газа", - подчеркивает ведомство.
Обеспеченность перевозок грузов в акватории Северного морского пути добычей углеводородов по действующим проектным документам составила в 2023 году 57,1 млн тонн: 20,2 млн т по нефти, 4,4 млн т по конденсату, 32,5 млн т по сжиженному природному газу.
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