Эстония в 2024 году планирует потратить на оборону 1,3 млрд евро

В 2024 году на оборону Эстонии будет потрачено 3% валового внутреннего продукта, или 1,3 млрд евро, заявил командующий Силами обороны страны генерал Мартин Херем (Martin Herem).
"Половина этой суммы будет использовано на приобретение оружия и боеприпасов в ближайшие четыре года", - сказал Херем в субботу в интервью газете Louna-Eesti Postimees.
По его словам, в свете новых закупок оружия и боеприпасов Эстония уже через два года будет в лучшем положении, чем была Украина до начала российской специальной военной операции.
"У нас достаточно средств, чтобы действовать на расстоянии до 240 километров. Это делает нас более опасными для нападающих", - сообщил командующий.
"Речь идет о том, чтобы иметь огневую мощь, чтобы наши солдаты, прямо говоря, были в состоянии уничтожить все, что угрожает нашей жизни", - заявил Херем.
Командующий считает, что в ближайшие два года Эстония и ее Силы обороны достигнут уровня, о котором он "не мог и мечтать даже пять лет тому назад".
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