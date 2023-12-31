Премьер Финляндии заявил о необходимости укреплять безопасность страны и ее границ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал важнейшей задачей для страны укрепление ее безопасности.
"Важнейшей задачей финского государственного руководства является укрепление безопасности Финляндии и финнов", - сказал Орпо в воскресенье, выступая с новогодним обращением.
По его словам, "беспорядки на восточной границе Финляндии никуда не делись, и правительство внимательно следит за ситуацией и готовит новые решения, чтобы положить конец инструментализированной иммиграции".
Премьер подчеркнул, что приоритет отдается безопасности Финляндии и ее границ. "Мы не пойдем на компромисс в их отношении", - сказал Орпо.
Коснулся премьер и конфликта на Украине. "Наши национальные решения, такие как увеличение мощностей по производству тяжелых боеприпасов, позволят оказать долгосрочную поддержку Украине", - заявил Орпо.
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