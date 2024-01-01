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Оборона 01.01.2024 00:06

Инвестиции в производство продукции военного назначения в Азербайджане в 2024 году составят минимум 1 млрд манатов - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2024 году инвестиции в производство продукции военного назначения составят, как минимум, 1 млрд манатов ($588 млн по текущему курсу)

«В следующем году значительно возрастет местное производство военного назначения. Как государственный, так и частный сектор вложат в производство продукции военного назначения, по меньшей мере, 1 млрд манатов. Таким образом, мы не только обеспечим себя основными средствами, Азербайджан станет очень серьезной страной в мировом масштабе, объем и количество нашей продукции военного назначения значительно возрастут», - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

По его словам, Азербайджан значительно усилил свою армию. «Возрос и ее профессионализм, были созданы новые вооруженные соединения, которые вместе с другими вооруженными соединениями проявили очень большой профессионализм в антитеррористических операциях. Были закуплены, доставлены новое оружие, военная техника, подписано много новых контрактов», - добавил глава государства.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОБОРОНПРОМ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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