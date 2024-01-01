Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Внешняя политика 01.01.2024 00:41

Алиев отмечает рост авторитета Азербайджана на международной арене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает рост международного авторитета страны.

«Наш международный авторитет растет день ото дня. В декабре (2023 года – ИФ) все страны мира приняли единогласное решение о проведении в Азербайджане крупнейшей в мире международной конференции – в следующем году в Азербайджане будет проведена СОР29. Это – большое уважение и симпатия, проявленные к нам мировой общественностью, в то же время высокая оценка нашего перехода на «зеленую» энергию», сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

По его словам, переход на «зеленую» энергию является приоритетным вопросом для Азербайджана, и введенная в 2023 году крупнейшая в регионе станция возобновляемой электроэнергии – солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт уже полностью интегрирована в энергетическую систему страны.

«На основе подписанных контрактов и меморандумов о взаимопонимании в ближайшие несколько лет в Азербайджане будут созданы энергомощности за счет ВИЭ на 10 тысяч мегаватт. Азербайджан и в этой сфере войдет в число мировых лидеров. Конечно, проведение в Азербайджане СОР29 – международной конференции, посвященной изменению климата, еще раз наглядно демонстрирует наши успехи в этой области», - добавил азербайджанский лидер.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, СТРАНА, АВТОРИТЕТ


Похожие новости


Алиев заявил об отсутствии экономических и политических препятствий для развития Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az