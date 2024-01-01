Алиев отмечает рост авторитета Азербайджана на международной арене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает рост международного авторитета страны.
«Наш международный авторитет растет день ото дня. В декабре (2023 года – ИФ) все страны мира приняли единогласное решение о проведении в Азербайджане крупнейшей в мире международной конференции – в следующем году в Азербайджане будет проведена СОР29. Это – большое уважение и симпатия, проявленные к нам мировой общественностью, в то же время высокая оценка нашего перехода на «зеленую» энергию», сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
По его словам, переход на «зеленую» энергию является приоритетным вопросом для Азербайджана, и введенная в 2023 году крупнейшая в регионе станция возобновляемой электроэнергии – солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт уже полностью интегрирована в энергетическую систему страны.
«На основе подписанных контрактов и меморандумов о взаимопонимании в ближайшие несколько лет в Азербайджане будут созданы энергомощности за счет ВИЭ на 10 тысяч мегаватт. Азербайджан и в этой сфере войдет в число мировых лидеров. Конечно, проведение в Азербайджане СОР29 – международной конференции, посвященной изменению климата, еще раз наглядно демонстрирует наши успехи в этой области», - добавил азербайджанский лидер.
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