Председательство в ОДКБ перешло к Казахстану

Казахстан с 1 января 2024 года начал председательство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В 2023 году в Организации председательствовала Беларусь.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил приоритеты председательства республики в ОДКБ. В частности, по мнению Токаева, в 2024 году ОДКБ следует продолжить сотрудничество с ООН и ее структурами, СНГ и ШОС.

Глава Казахстана отмечал, что в период председательства Казахстана внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.

В числе приоритетов работы ОДКБ он также называл противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью; углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.