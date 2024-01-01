Председательство в ОДКБ перешло к Казахстану

Казахстан с 1 января 2024 года начал председательство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В 2023 году в Организации председательствовала Беларусь.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил приоритеты председательства республики в ОДКБ. В частности, по мнению Токаева, в 2024 году ОДКБ следует продолжить сотрудничество с ООН и ее структурами, СНГ и ШОС.
Глава Казахстана отмечал, что в период председательства Казахстана внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.
В числе приоритетов работы ОДКБ он также называл противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью; углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.
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