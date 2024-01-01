В Казахстане ввели обязательную дактилоскопию для иностранцев

В Казахстане вступили в действие законодательные поправки о дактилоскопической регистрации.
Теперь закон исключает обязанность граждан Казахстана проходить дактилоскопическую регистрацию при получении документов, они могут пройти ее добровольно. При этом дактилоскопия обязательна для иностранных граждан. Первоначально предполагалось, что дактилоскопия для казахстанцев тоже будет обязательной.
Дактилоскопия иностранных граждан будет проводиться в центрах обслуживания населения при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства.
Кроме того, для иностранцев и лиц без гражданства вводится требование личного обращения в регистрационные органы на территории Казахстана для получения индивидуального идентификационного номера. Ранее они могли это сделать по доверенности, даже не приезжая в страну.
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