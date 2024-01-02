Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Дальнее зарубежье 02.01.2024 09:51

В Южной Корее совершено нападение на лидера оппозиционной партии

Лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен был ранен в ходе массового мероприятия в Пусане, сообщает "Ренхап".

Агентство отмечает, что во время встречи с журналистами в ходе осмотра места строительства нового городского аэропорта неизвестный подошел к политику с просьбой дать автограф, и внезапно ударил его в шею ножом.

Ли Чжэ Мен был экстренно доставлен в больницу Национального университета Пусана, находясь в сознании.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель выразил глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Ли Чжэ Мена и приказал полиции и соответствующим властям провести расследование в кратчайшие сроки.

Подозреваемый был задержан месте происшествия. О состоянии раненого политика, а также о мотивах нападения не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПАРТИЯ, ЛИДЕР, НАПАДЕНИЕ


Похожие новости


"Общество восстановления Японии" обнародовала свою эмблему, где к Японии отнесены спорные острова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az