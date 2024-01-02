Минздрав НАР направит около 180 тыс. манатов на подготовку ПСД Центра семейного здоровья

Министерство здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) направит 177 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации Центра семейного здоровья.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта госзакупок, с ООО «Projekt Ltd» заключен соответствующий контракт.
Согласно условиям контракта, работы планируется завершить до 4 декабря 2024 года.
Б.Рустамбеков
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