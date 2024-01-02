В результате ракетной атаки РФ 4 человека погибли, минимум 92 ранены – Зеленский

В результате российской ракетной атаки 2 января 4 человека погибли, есть информация о 92 раненых, написал в телеграм-канале во вторник президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. Вовлечены все необходимые службы. Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли», - написал он.
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