В результате ракетной атаки РФ 4 человека погибли, минимум 92 ранены – Зеленский

В результате российской ракетной атаки 2 января 4 человека погибли, есть информация о 92 раненых, написал в телеграм-канале во вторник президент Украины Владимир Зеленский. «Сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. Вовлечены все необходимые службы. Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли», - написал он.

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