Состояние богатейших бизнесменов РФ в 2023 году выросло на $50 млрд

Состояние богатейших людей России в 2023 году увеличилось на $50,012 млрд, следует из сводки Bloomberg Billionaires Index. Этот индекс формируется на основе стоимости акций подконтрольных бизнесменам компаний.

В пятерку наиболее разбогатевших российских бизнесменов, как пишет издание "Коммерсант", вошли:

основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов - +$9,29 млрд (всего $24,7 млрд);

сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко - +$5,67 млрд (всего $17,42 млрд);

основатель НЛМК Владимир Лисин - +$4,08 млрд (всего $23,9 млрд);

бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун - +$3,91 млрд (всего $9,78 млрд);

глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон - +$2,83 млрд (всего $27,5 млрд).

Всего в Bloomberg Billionaires Index указано состояние 25 граждан России из 500 богатейших людей планеты.