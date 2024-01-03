Состояние богатейших бизнесменов РФ в 2023 году выросло на $50 млрд

Состояние богатейших людей России в 2023 году увеличилось на $50,012 млрд, следует из сводки Bloomberg Billionaires Index. Этот индекс формируется на основе стоимости акций подконтрольных бизнесменам компаний.
В пятерку наиболее разбогатевших российских бизнесменов, как пишет издание "Коммерсант", вошли:
основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов - +$9,29 млрд (всего $24,7 млрд);
сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко - +$5,67 млрд (всего $17,42 млрд);
основатель НЛМК Владимир Лисин - +$4,08 млрд (всего $23,9 млрд);
бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун - +$3,91 млрд (всего $9,78 млрд);
глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон - +$2,83 млрд (всего $27,5 млрд).
Всего в Bloomberg Billionaires Index указано состояние 25 граждан России из 500 богатейших людей планеты.
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