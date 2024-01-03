«Хезболла» предупредила, что отреагирует на гибель замглавы политбюро ХАМАС в Ливане

Ливанское движение "Хезболла" обещает отреагировать на гибель заместителя председателя политического бюро ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщают ближневосточные СМИ.

"Мы подтверждаем, что это преступление никогда не останется без ответа и наказания", - говорится в распространенном организацией заявлении.

В документе также подчеркивается, что ее бойцы находятся в повышенной степени готовности к ответным действиям.

"Хезболла" назвала удар беспилотника по офису палестинского движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб аль-Арури, "серьезным нападением на Ливан, его народ, его безопасность и его суверенитет (...) и опасным развитием событий в ходе войны".

С призывом к властям Израиля избегать действий, которые могут привести к расширению рамок конфликта, обратился президент Франции Эмманюэль Макрон, о чем сообщил Елисейский дворец.

Макрон в телефонной беседе с членом военного кабинета Израиля Бенни Ганцем заявил, что "важно избегать любой эскалации, особенно в Ливане".

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что в Тегеране осуждают "подлое убийство" Израилем Салеха аль-Арури.

В то же время Израиль пока официально не заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар, который привел к гибели лидера ХАМАС.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил на брифинге, что армия "находится на очень высоком уровне готовности".

"Мы находимся в состоянии высокой готовности к любому сценарию", - подчеркнул Хагари, но не упомянул гибель аль-Арури.

"Самое важное, что я хочу сказать, это то, что мы сосредоточены и остаемся сосредоточенными на борьбе с ХАМАС", - добавил он.

Ранее Израиль заявлял, что будет стремиться устранять членов ХАМАС и за пределами Газы, в том числе в Ливане, Катаре и Турции.

Как сообщали СМИ, удар израильского беспилотника по офису палестинского движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута привел к гибели шести человек, в том числе аль-Арури.

Позднее во вторник ближневосточные СМИ сообщили, что ливанский премьер Наджиб Микати подал жалобу в СБ ООН по поводу атаки с призывом принять меры в отношении Израиля.