Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Дальнее зарубежье 03.01.2024 09:30

«Хезболла» предупредила, что отреагирует на гибель замглавы политбюро ХАМАС в Ливане

Ливанское движение "Хезболла" обещает отреагировать на гибель заместителя председателя политического бюро ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщают ближневосточные СМИ.

"Мы подтверждаем, что это преступление никогда не останется без ответа и наказания", - говорится в распространенном организацией заявлении.

В документе также подчеркивается, что ее бойцы находятся в повышенной степени готовности к ответным действиям.

"Хезболла" назвала удар беспилотника по офису палестинского движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб аль-Арури, "серьезным нападением на Ливан, его народ, его безопасность и его суверенитет (...) и опасным развитием событий в ходе войны".

С призывом к властям Израиля избегать действий, которые могут привести к расширению рамок конфликта, обратился президент Франции Эмманюэль Макрон, о чем сообщил Елисейский дворец.

Макрон в телефонной беседе с членом военного кабинета Израиля Бенни Ганцем заявил, что "важно избегать любой эскалации, особенно в Ливане".

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что в Тегеране осуждают "подлое убийство" Израилем Салеха аль-Арури.

В то же время Израиль пока официально не заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар, который привел к гибели лидера ХАМАС.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил на брифинге, что армия "находится на очень высоком уровне готовности".

"Мы находимся в состоянии высокой готовности к любому сценарию", - подчеркнул Хагари, но не упомянул гибель аль-Арури.

"Самое важное, что я хочу сказать, это то, что мы сосредоточены и остаемся сосредоточенными на борьбе с ХАМАС", - добавил он.

Ранее Израиль заявлял, что будет стремиться устранять членов ХАМАС и за пределами Газы, в том числе в Ливане, Катаре и Турции.

Как сообщали СМИ, удар израильского беспилотника по офису палестинского движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута привел к гибели шести человек, в том числе аль-Арури.

Позднее во вторник ближневосточные СМИ сообщили, что ливанский премьер Наджиб Микати подал жалобу в СБ ООН по поводу атаки с призывом принять меры в отношении Израиля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, БЛИЖНИЙ ВОСТОК


Похожие новости


ОАЭ и ряд стран выступили с инициативой созыва СБ ООН в связи с ситуацией в секторе Газа Блинкен и министр обороны Израиля обсудили вопросы безопасности Байден обсудил с лидерами стран Ближнего Востока и Персидского залива двусторонние и региональные проблемы США намерены оставаться активным партнером стран Ближнего Востока - Байден

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az