Казахстан отменил туристический взнос для иностранцев

В Казахстане отменен туристский взнос для иностранцев (bed tax), сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта республики.
"Приказом министра туризма и спорта Казахстана от 27 декабря 2023 года за №347 в правила уплаты туристского взноса для иностранцев внесены изменения, согласно которым на всей территории Казахстана будет действовать нулевая ставка", - говорится в сообщении.
Изменения вводятся в действие 9 января текущего года, отметили в пресс-службе.
В октябре 2023 года вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев анонсировал приостановку действия туристского взноса с иностранцев.
"Несмотря на то, что до сегодняшнего дня с момента внедрения bed tax по стране было собрано около 500 млн тенге, было принято решение действие bed tax приостановить. Сейчас в очень короткие сроки внесены изменения в приказ. И bed tax, или туристский сбор, будет приостановлен", - сказал Еркинбаев на пресс-конференции.
Он уточнил, что данный взнос "создает определенные неудобства как для отечественного бизнеса, так и прибывающих иностранных туристов".
С 1 января 2022 года в Казахстане был введен bed tax - обязательный туристический взнос с иностранных гостей. Взнос не взимался в 2022 году, а в начале 2023-го ставки в размере от 1% до 5% от стоимости проживания были установлены по стране.
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