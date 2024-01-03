Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

02.01 $/bbl +/- WTI 70.38 -1.27 Brent 75.89 -1.15

СНГ 03.01.2024 17:30

Казахстан отменил туристический взнос для иностранцев

В Казахстане отменен туристский взнос для иностранцев (bed tax), сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта республики.

"Приказом министра туризма и спорта Казахстана от 27 декабря 2023 года за №347 в правила уплаты туристского взноса для иностранцев внесены изменения, согласно которым на всей территории Казахстана будет действовать нулевая ставка", - говорится в сообщении.

Изменения вводятся в действие 9 января текущего года, отметили в пресс-службе.

В октябре 2023 года вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев анонсировал приостановку действия туристского взноса с иностранцев.

"Несмотря на то, что до сегодняшнего дня с момента внедрения bed tax по стране было собрано около 500 млн тенге, было принято решение действие bed tax приостановить. Сейчас в очень короткие сроки внесены изменения в приказ. И bed tax, или туристский сбор, будет приостановлен", - сказал Еркинбаев на пресс-конференции.

Он уточнил, что данный взнос "создает определенные неудобства как для отечественного бизнеса, так и прибывающих иностранных туристов".

С 1 января 2022 года в Казахстане был введен bed tax - обязательный туристический взнос с иностранных гостей. Взнос не взимался в 2022 году, а в начале 2023-го ставки в размере от 1% до 5% от стоимости проживания были установлены по стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРИЗМ, ВЗНОС


Похожие новости


Казахстан заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Азербайджан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az