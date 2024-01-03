Китайская Chery увеличила продажи автомобилей в 1,5 раза в 2023 году

Китайский автопроизводитель Chery Holding Group Co. увеличил продажи в 2023 году в полтора раза (на 52,6%) - до 1,88 млн машин.

Из них поставки на экспорт составили 937 тыс. автомобилей, что вдвое (на 101%) превысило показатель за 2022 год, сообщила компания.

В декабре Chery реализовала 215,96 тыс. машин.

По итогам 2023 года выручка компании выросла более чем на 50% и превысила 300 млрд юаней ($42,25 млрд).