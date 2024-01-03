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Транспорт и связь 03.01.2024 23:19

Поставки мобильных телефонов в Китай в ноябре выросли на треть

Поставки мобильных телефонов в КНР в ноябре увеличились на 34,3% относительно того же месяца годом ранее и составили 31,21 млн штук, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны.

В том числе продажи телефонов с поддержкой сетей связи нового поколения 5G подскочили на 51,2% - до 27,09 млн.

Китайские бренды продолжали доминировать на рынке: на местных производителей пришлось 25,44 млн телефонов (рост на 26,5%), отмечает агентство "Синьхуа".

В январе-ноябре общие поставки телефонов в стране составили около 261 млн единиц, что на 7,1% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

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Тэги: КИТАЙ, ТЕЛЕФОН, ПРОДАЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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