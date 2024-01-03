Агентство DOST потратит 200 тыс. манатов на покупку седанов

Агентство DOST направит 200 тыс. манатов на покупку легковых автомобилей.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, соответствующий контракт подписан с ООО "TOYOTA ABSHERON MERKEZI".
В соответствии с контрактом, агентство DOST получит в текущем году 13 седанов.
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