Агентство DOST потратит 200 тыс. манатов на покупку седанов

Агентство DOST направит 200 тыс. манатов на покупку легковых автомобилей. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, соответствующий контракт подписан с ООО "TOYOTA ABSHERON MERKEZI". В соответствии с контрактом, агентство DOST получит в текущем году 13 седанов. Отдел новостей

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