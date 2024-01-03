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Транспорт и связь 03.01.2024 19:06

Агентство DOST потратит 200 тыс. манатов на покупку седанов

Агентство DOST направит 200 тыс. манатов на покупку легковых автомобилей.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, соответствующий контракт подписан с ООО "TOYOTA ABSHERON MERKEZI".

В соответствии с контрактом, агентство DOST получит в текущем году 13 седанов.

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Тэги: DOST, ТРАНСПОРТ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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