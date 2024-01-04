Китайский кинорынок в 2023 году обновил максимум с 2019г

Продажи билетов в китайских кинотеатрах в 2023 году составили 54,91 млрд юаней ($7,75 млрд), сообщает агентство "Синьхуа".
Это максимальный показатель с 2019 года. В 2022 году в целом сборы составили чуть более 30 млрд юаней.
Всего в прошлом году в КНР было продано почти 1,3 млрд билетов в кинотеатры.
Лидерство в китайском прокате удерживают кинофильмы местного производства - на них пришлось 83,8% совокупных сборов, или свыше 46 млрд юаней.
Самым кассовым фильмом минувшего года стала комедия "Полноводная красная река", второе место занял научно-фантастический блокбастер "Блуждающая земля II", третье - криминальная драма "Ставок больше нет".
Между тем трехдневные выходные, которые завершились 1 января, стали для китайского кинорынка самыми успешными в истории - киностудии заработали за этот период около 1,53 млрд юаней. Предыдущий новогодний рекорд был зафиксирован в 2021 году и составлял 1,3 млрд юаней.
Почти 40% новогодней кассы собрал романтический фильм "Мерцает, мерцает яркая звезда" по одноименному популярному сериалу. Он заработал на праздничных выходных 608 млн юаней.
Европа только выиграет, если Ереван и Баку в скорейшем будущем подпишут мирный договор - Амирбеков
Амирбеков: операция ВС Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года была проведена с хирургической точностью
В Баку рассчитывают на скорое проведение очередного раунда переговоров с Арменией по мирному договору – Амирбеков
Xerox планирует уволить свыше 3 тыс. человек в рамках реорганизации
Нефть продолжает дорожать после скачка накануне, Brent у $78,6 за баррель
Минтруда направит около 1,5 млн манатов на покупку квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Число жертв землетрясения в Японии превысило 50
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы