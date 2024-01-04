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Дальнее зарубежье 04.01.2024 00:27

Китайский кинорынок в 2023 году обновил максимум с 2019г

Продажи билетов в китайских кинотеатрах в 2023 году составили 54,91 млрд юаней ($7,75 млрд), сообщает агентство "Синьхуа".

Это максимальный показатель с 2019 года. В 2022 году в целом сборы составили чуть более 30 млрд юаней.

Всего в прошлом году в КНР было продано почти 1,3 млрд билетов в кинотеатры.

Лидерство в китайском прокате удерживают кинофильмы местного производства - на них пришлось 83,8% совокупных сборов, или свыше 46 млрд юаней.

Самым кассовым фильмом минувшего года стала комедия "Полноводная красная река", второе место занял научно-фантастический блокбастер "Блуждающая земля II", третье - криминальная драма "Ставок больше нет".

Между тем трехдневные выходные, которые завершились 1 января, стали для китайского кинорынка самыми успешными в истории - киностудии заработали за этот период около 1,53 млрд юаней. Предыдущий новогодний рекорд был зафиксирован в 2021 году и составлял 1,3 млрд юаней.

Почти 40% новогодней кассы собрал романтический фильм "Мерцает, мерцает яркая звезда" по одноименному популярному сериалу. Он заработал на праздничных выходных 608 млн юаней.

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Тэги: КИТАЙ, КИНО, СБОРЫ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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