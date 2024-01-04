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СНГ 04.01.2024 17:39

Лукашенко назначил нового министра экономики

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового министра экономики, сообщил в четверг близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Итак, новый министр экономики - Юрий Чеботарь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 ноября 2023 года Лукашенко освободил от должности министра экономики Александра Червякова, назначив его послом республики в Китае. С того момента должность главы Минэкономики республики оставалась вакантной.

Юрий Чеботарь с 2020 года занимал должность первого заместителя министра экономики Беларуси.

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, НАЗНАЧЕНИЕ, БЕЛАРУСЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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